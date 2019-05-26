Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

Spor Toto süper Lig'in ara transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel önemli açıklamalarda bulundu. Babel, Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerinin yanı sıra Beşiktaş'la ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
26 Mayıs 2019 Pazar 13:49
Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'tan ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

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Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğinin mesaj verdi.

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Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

Transfer sürecinde sabırlı olmanın gerektiğini ifade eden Babel, Beşiktaş taraftarının kendisini olan tepkisini normal olarak değerlendirdi.

Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Sosyal medya üzerinde çok ciddi tepkiler gördüm! Ölüm tehditleri? Evet, bu şekilde tepkiler de aldım."

Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması

"Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum."

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