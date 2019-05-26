GALERİ
Ryan Babel'den Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması
Spor Toto süper Lig'in ara transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel önemli açıklamalarda bulundu. Babel, Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerinin yanı sıra Beşiktaş'la ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
26 Mayıs 2019 Pazar 13:49
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollandalı futbolcu Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyebileceğinin mesaj verdi.
"Bir sonraki adımımın hassas olacağını biliyorum ancak bunu yapacak olan ilk kişi ben değilim ve insanların bu durumu asla kişiselleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum."
BEŞİKTAŞ DORUKHAN'IN BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...
DİĞER GALERİLER