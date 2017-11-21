Pepe: Bu ailenin parçası olduğum için mutluyum

CENK: "BU ARENA, EN İYİLERİN OLDUĞU YER"

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, "Çok mutluyum. Gruptan çıkmak istiyorduk ve bunu başardık. Birinci olarak gruptan çıkmak çok güzel. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kazansaydık daha iyi olacaktı. İkinci yarı çok iyi oynadık. Taraftarlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu arena en iyilerin olduğu yer. Gol pozisyonunda kendim vurabilirdim ama Talisca'nın boş olduğunu gördüm, o da boş kaleye gönderdi topu" diye konuştu.