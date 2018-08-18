Negredo gidiyor Mitroglou geliyor - Galeri - Fotomaç
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor

    18 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:24:23 Güncelleme: 00:25:38
    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor

    Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı... Negredo, Avrupa Ligi'nde attığı gole rağmen elden çıkarılacak. Yerine ise Mitroglou alınacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor


    Teknik direktör Şenol Güneş'in Avrupa Ligi'nde LASK Linz'e son dakikada attığı gole rağmen takımda istemediği Negredo'yu Monaco'ya satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, İspanyol golcünün boşluğunu Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Kostas Mitroglou ile doldurmayı hedefliyor.

    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor

    NEGREDO'NUN GİDİŞİ AN MESELESİ
    4 milyon 300 bin Euro ile Beşiktaş'ta yıllık en fazla ücreti kazanan Negredo'nun Fransa'nın Monaco takımına transfer olması an meselesi.

    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor

    Monaco ile Beşiktaş arasında bu transfer için son görüşmeler yapılıyor.

    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor

    ?MİTROGLOU KİRALIK GELECEK
    Mıtroglou için kulübü Marsilya ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, Yunan golcü ile de büyük oranda anlaştı.

    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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    Negredo gidiyor Mitroglou geliyor

    Negredo gider gitmez Siyah-Beyazlılar 30 yaşındaki forveti renklerine bağlayacak. (TAKVİM)

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