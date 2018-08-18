18 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:24:23
Güncelleme: 00:25:38
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Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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Beşiktaş forvet transferinde gaza bastı... Negredo, Avrupa Ligi'nde attığı gole rağmen elden çıkarılacak. Yerine ise Mitroglou alınacak.
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Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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Teknik direktör Şenol Güneş'in Avrupa Ligi'nde LASK Linz'e son dakikada attığı gole rağmen takımda istemediği Negredo'yu Monaco'ya satmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, İspanyol golcünün boşluğunu Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Kostas Mitroglou ile doldurmayı hedefliyor.
Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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NEGREDO'NUN GİDİŞİ AN MESELESİ
4 milyon 300 bin Euro ile Beşiktaş'ta yıllık en fazla ücreti kazanan Negredo'nun Fransa'nın Monaco takımına transfer olması an meselesi.
Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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Monaco ile Beşiktaş arasında bu transfer için son görüşmeler yapılıyor.
Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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?MİTROGLOU KİRALIK GELECEK
Mıtroglou için kulübü Marsilya ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, Yunan golcü ile de büyük oranda anlaştı.
Negredo gidiyor Mitroglou geliyor
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Negredo gider gitmez Siyah-Beyazlılar 30 yaşındaki forveti renklerine bağlayacak. (TAKVİM)