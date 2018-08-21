Loris Karius Beşiktaşta! İşte transfer bedeli - Galeri - Fotomaç
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli

    21 Ağustos 2018 Salı, 00:41:26 Güncelleme: 00:41:32
    Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
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    • 12
    Loris Karius Beşiktaşta! İşte transfer bedeli

    Beşiktaş, Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra kaleyi Tolga Zengin'e emanet etmiş, başkan Fikret Orman da tecrübeli kalecinin Fabri'den daha iyi olduğunu söylemişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
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    Loris Karius Beşiktaşta! İşte transfer bedeli

    Ancak daha ligin 2. haftasında Tolga'dan vazgeçildi ve kaleye transfer yapıldı.

    Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
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    • 12
    Loris Karius Beşiktaşta! İşte transfer bedeli

    Siyah-beyazlılar, Liverpool'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerden sonra büyük tepki çeken Alman kaleci Loris Karius'u 2 yıllığına kiraladı.

    Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
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    • 12
    Loris Karius Beşiktaşta! İşte transfer bedeli

    Bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 25 yaşındaki Alman file bekçisine de sezon başına 1.4 milyon Euro verecek.

    Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
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    Loris Karius Beşiktaşta! İşte transfer bedeli

    İngiliz basınına göre Beşiktaş'ın Karius'un belli bir maç sayısına ulaşması durumunda ve Avrupa'ya gidildiği taktirde 8 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

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