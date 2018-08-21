Loris Karius Beşiktaşta! İşte transfer bedeli - Galeri - Fotomaç
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Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
21 Ağustos 2018 Salı, 00:41:26
Güncelleme: 00:41:32
Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
Beşiktaş, Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra kaleyi Tolga Zengin'e emanet etmiş, başkan Fikret Orman da tecrübeli kalecinin Fabri'den daha iyi olduğunu söylemişti.
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Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
Ancak daha ligin 2. haftasında Tolga'dan vazgeçildi ve kaleye transfer yapıldı.
Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
Siyah-beyazlılar, Liverpool'da geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerden sonra büyük tepki çeken Alman kaleci Loris Karius'u 2 yıllığına kiraladı.
Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
Bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 25 yaşındaki Alman file bekçisine de sezon başına 1.4 milyon Euro verecek.
Loris Karius Beşiktaş'ta! İşte transfer bedeli
İngiliz basınına göre Beşiktaş'ın Karius'un belli bir maç sayısına ulaşması durumunda ve Avrupa'ya gidildiği taktirde 8 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.