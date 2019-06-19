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Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz için talipler artıyor. Daha öbce İtalya Serie A devi Juventus'un talip olduğu milli yıldız için İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da devreye girdi. Jugen Klopp ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kırmızılar Dorukhan için çılgın bir teklifte bulundu.
19 Haziran 2019 Çarşamba 08:37 Güncelleme: 19.06.2019 08:37
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Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un girişimlerde bulunduğu genç yıldız için Liverpool da devreye girdi.
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