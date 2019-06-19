Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz için talipler artıyor. Daha öbce İtalya Serie A devi Juventus'un talip olduğu milli yıldız için İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da devreye girdi. Jugen Klopp ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kırmızılar Dorukhan için çılgın bir teklifte bulundu.
19 Haziran 2019 Çarşamba 08:37 Güncelleme: 19.06.2019 08:37
Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar çıkan Dorukhan Toköz için devler sıraya girdi.

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Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif

Geçtiğimiz sezonun başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Dorukhan oynadığı futbolla dev kulüplerin dikkatini çekti.

Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif

Daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un girişimlerde bulunduğu genç yıldız için Liverpool da devreye girdi.

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Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif

Jurgen Klopp'un yakından takip ettiği milli yıldızın yakın bir zamanda transferinin sonlanacağı iddia edildi.

Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif

Şenol Güneş'in gözüne girip ilk 11'de formayı kapan Dorukhan artık İngiltere yolcusu.

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