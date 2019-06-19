Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni sezonda takımında görmek istediği Rus stoper Roman Neustadter için tüm şatları zorlamaya kararlı. Siyah beyazlıların bir diğer stoper adayı ise Nürnberg'in 30 yaşındaki stoperi Georg Margreitter.

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 Güncelleme: 19.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





