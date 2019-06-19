Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter
Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni sezonda takımında görmek istediği Rus stoper Roman Neustadter için tüm şatları zorlamaya kararlı. Siyah beyazlıların bir diğer stoper adayı ise Nürnberg'in 30 yaşındaki stoperi Georg Margreitter.
19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
Güncelleme: 19.06.2019 07:58
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Beşiktaş yönetimi kadrosuna kaliteli bir stoperi katabilmek için dört koldan saldırıyor.
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Bir çok isimle temasa geçen siyah- beyazlıların listesinde ilk sırada 31 yaşındaki Roman Neustadter yer alıyor.
Öyle ki, bu konuda Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı da yıldız isme sıcak bakıyor.
Beşiktaş Başkanı Orman ilk olarak Avcı'nın Başakşehir'e almak istediği Neustadter'e "Bizden haber almadan bir yere imza atma" dedi.
Başkan Orman'ın, hemen ardından tecrübeli teknik adama Neustadter'i sorduğu ve "Önceliğim Ömer Toprak olmazsa sol stoper, yoksa Neustadter" cevabı aldığı öğrenildi.