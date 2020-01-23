Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...

Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2'nin rövanşında yine 3-2 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda etti. Oynadığı son 8 maçın 7'sini kaybeden siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı tartışması yaşanıyor. Taraftarların tepki gösterdiği tecrübeli teknik adam, BB Erzurumspor maçında da kameralara "Böyle bir takım görmedim" derken yansımıştı. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılması halinde yerine gelecek isim kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

23 Ocak 2020 Perşembe 11:21
Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...

Süper Lig'in ikinci yarısına Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adeta kabusu yaşadı. Son 16 turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a rövanşta yine 3-2'lik skorla yenilen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepkiler yükseliyor.

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Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...

BB Erzurumspor maçında yenilen gol sonrası kameralara "Böyle bir takım görmedim" sözleri yansıyan tecrübeli çalıştırıcıya tribünlerden de "istifa" şeklinde tezahüratlar yapılmıştı.

Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...

Maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarların haklı olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Maç bitti, şu anda her şey sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu, neler yapılacak... Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Beşiktaş geçen sezon da cezadan dolayı kupada yoktu. Geçen sezon da yine ligin son 6 haftasına girildiğinde 11 puan gerideydi. Belki doğru bir kıyaslama değil ama ikinci yarı başlarken yaşanan sorunlar var. Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak. İyi gitmeyen, üzüntü verici bir durum var" demişti.

Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...

SERGEN YALÇIN İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılması halinde yerine gelecek isim kulislerde konuşulmaya başlandı. İddialara göre Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran Sergen Yalçın ile nabız yoklaması yapıldığı ifade ediliyor.

Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...

3 YILLIĞINA 36 MİLYON TL'YE ANLAŞMIŞTI

Öte yandan Beşiktaş'la sezon başında 3 yıllık sözleşmeye imza atan Abdullah Avcı'nın 36 milyon lira alacağı bulunuyor. Yönetimin, tecrübeli çalıştırıcı ile tazminat konusunda anlaşması durumunda yolların ayrılacağı bildirildi.

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