Kariusa Güneş koruması!

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Karius'a Güneş koruması!
"Kendisi de bir kaleci olan Şenol Güneş, Loris Karius'un gelişmesi için özel bir çaba gösteriyor. Hata yapsa da onu kenara çekmeyi düşünmüyor. Oyuncusuyla baş başa yaptığı görüşmelerle ona cesaret ve güven veriyor."
20 Ekim 2018 Cumartesi, 15:11:48 Güncelleme: 15:20:36
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SON İKİ MAÇTA GÜVENİ SARSTI
Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği Karius'un, yakın zamanda kulübeye gitme ihtimali bulunmadığı belirtilen haberde, "Karius, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olma potansiyeline sahip. Türk basını bu konuda bir tartışma ortamı açıp, Karius'un aşağıya düşeceğini söylese de, hocasının gözünde durum farklı. Şenol Güneş onunla bire bir yaptığı görüşmelerde tecrübelerini aktarıyor. Karius da onunla çalışmaktan dolayı mutlu" ifadesi kullanıldı.
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