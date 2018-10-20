Kariusa Güneş koruması!

Karius'a Güneş koruması!

"Kendisi de bir kaleci olan Şenol Güneş, Loris Karius'un gelişmesi için özel bir çaba gösteriyor. Hata yapsa da onu kenara çekmeyi düşünmüyor. Oyuncusuyla baş başa yaptığı görüşmelerle ona cesaret ve güven veriyor."

20 Ekim 2018 Cumartesi, 15:11:48 Güncelleme: 15:20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





