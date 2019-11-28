İşte Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş K Grubu 5. karşılaşmasında Vodafone Park'ta Slovak ekibi Slovan Bratislava'yı konuk ediyor. Grupta henüz puanla tanışamayan ve üst tur şansını kaybeden siyah-beyazlılar, ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. İşte maç önü bilgileri ve Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçı 11'i...
28 Kasım 2019 Perşembe 07:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş,UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyahbeyazlı temsilcimiz, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.
Avrupa kupalarında son 5 maçını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.