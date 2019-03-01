İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah beyazlılar, deplasmandan kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. Sezon sonu takıma veda edecek olan teknik direktör Şenol Güneş ise görevini şampiyon olarak sonlandırmak istiyor. Kayserispor virajını kazasız atlamanın planlarını yapan Şenol Güneş, 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor.

1 Mart 2019 Cuma 09:07 Güncelleme: 01.03.2019 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





