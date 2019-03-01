İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen siyah beyazlılar, deplasmandan kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. Sezon sonu takıma veda edecek olan teknik direktör Şenol Güneş ise görevini şampiyon olarak sonlandırmak istiyor. Kayserispor virajını kazasız atlamanın planlarını yapan Şenol Güneş, 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor.
1 Mart 2019 Cuma 09:07
Güncelleme: 01.03.2019 09:39
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Fenerbahçe derbisinin ardından Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, deplasmandan kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor.
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Medipol Başakşehir maçına kadar puan kaybı yaşamak istemeyen siyah beyazlı ekip sırasıyla; Kayserispor, Konyaspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında kayıp yaşamak istemiyor.
Bu hafta sonunda Kayserispor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın ardından üst üste 2 maçta iç sahada boy gösterecek olan siyah-beyazlılar, önce Konyaspor, ardından da Göztepe'yi konuk edecek.
27'inci haftada ikinci yarının en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın ardından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Başakşehir mücadelesine kadar olan periyodu 12 puanla tamamlamak isteyen Şenol Güneş'in ekibi, bu dönemi kazasız atlatması halinde yeniden zirve yarışında şans sahibi olmayı planlıyor.