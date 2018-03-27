Ibrahimovic Süper Lig'in kapısından dönmüş!

'DENGELERİ BOZAR' DENDİ, REDDEDİLDİ

Ancak diğer yandan da "Kaynak için sponsor olsa da maliyeti çok yüksek. Takımda dengeleri bozar. Yaşı da çok ilerledi. Sportif olarak da bundan sonra çok fazla katkı sunamayabilir" fikri ortaya atıldı. Sonunda ikinci görüş ağır bastı ve Beşiktaş yönetimi 36 yaşındaki İbrahimovic'e "Hayır" dedi.