Ibrahimovic Süper Lig'in kapısından dönmüş!
'İSTERSENİZ İBRAHİMOVİC'İ ALABİLİRİZ'
Siyah beyazlı camianın önde gelen iş adamlarından biri yönetime bir teklifte bulundu. Söz konusu iş adamı "Zlatan İbrahimovic, Manchester United'dan ayrılıyor. Eğer onu transfer etmek isterseniz ben 10 milyon Euro'luk bir kaynak temin edebilirim. Eğer bu para yetmezse geri kalan tutarı da siz bulursunuz" ifadelerini kullandı.
'DENGELERİ BOZAR' DENDİ, REDDEDİLDİ
Ancak diğer yandan da "Kaynak için sponsor olsa da maliyeti çok yüksek. Takımda dengeleri bozar. Yaşı da çok ilerledi. Sportif olarak da bundan sonra çok fazla katkı sunamayabilir" fikri ortaya atıldı. Sonunda ikinci görüş ağır bastı ve Beşiktaş yönetimi 36 yaşındaki İbrahimovic'e "Hayır" dedi.
LOS ANGELES GALAXY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
2016 yılında PSG'den Manchester United'a transfer olan İbrahimovic, İngiliz kulübünden 1 yıl için yaklaşık 22 milyon Euro kazandı. 36 yaşındaki yıldız United formasıyla 53 resmi maça çıktı. Toplam 29 gol atan İbrahimovic, 9 da asist yaptı. Geçtiğimiz hafta da MLS takımı LA Galaxy'ye transfer oldu. (Hürriyet)
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