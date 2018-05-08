Güneş, ‘Sezon sonu gidiyor’ iddialarına son noktayı koydu:
"Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez" diyen tecrübeli teknik adam, hiçbir zaman karışıklık çıkararak bundan faydalanan biri olmadığını kaydederek şöyle dedi:
Taraftarın büyük destek verdiğini dile getiren usta hoca, "Ligde 4. sıradayız. Bulunduğumuz yer memnun etmiyor, üzgünüz. Bunun da sorumlusu benim. Camia hep yanımda oldu, güvensizlik var diyenler yanlış düşünüyorlar" dedi. Güneş, ayrıca "Şiddet ve küfür olmasın. Taraftarımızın örnek olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi Şenol Güneş'e tezahüratlarla destek verdi. Tecrübeli teknik adam, tezahüratlar sonrası saha içine gidip taraftarları alkışlayarak karşılık verdi. Mücadele sırasında da hocalarına destek veren siyah-beyazlılar, "Şenol Güneş" diye bağırıp tempo tuttular.
Susma hakkımı kullanmak ve kimseyi kırmak istemiyorum. Bir hesabım, kitabım yok. Hesabı, kitabı olanlar istediği gibi haritayı çiziyorlar, bizde o oyunu oynuyoruz" dedi. Taraftara da seslenen Güneş, "Desteklerine teşekkür ediyorum, küfürü şiddetle kınıyorum. Biz yanlışlara rağmen örnek olmalıyız" diye konuştu.
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