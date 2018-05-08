Güneş, ‘Sezon sonu gidiyor’ iddialarına son noktayı koydu:

"Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez" diyen tecrübeli teknik adam, hiçbir zaman karışıklık çıkararak bundan faydalanan biri olmadığını kaydederek şöyle dedi: