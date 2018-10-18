"Fenerbahçe Stadı harikaydı!"

Uzun süre İtalya'da forma giydikten sonra kendini iyi hissettiği bu ülkeden ayrılmanın zor olduğunu aktaran Ljajic, "Ancak hoşuma gitmeyen bazı şeyler oldu. Kulüp yetkilileri, takımdan ayrılmak istediğimi söyledi. Oysa ben sadece futbol oynamak istiyordum. Oturup konuştuk ve yollarımızı ayırmaya karar verdik. Beşiktaş'a transfer ihtimalim ortaya çıkınca çok mutlu oldum." diye konuştu.