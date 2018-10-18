Fenerbahçe Stadı harikaydı! - Galeri - Fotomaç
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    "Fenerbahçe Stadı harikaydı!"

    Beşiktaşlı yıldız Ljajic, flaş açıklamalarda bulundu
    18 Ekim 2018 Perşembe, 19:14:21 Güncelleme: 19:17:23
    Fenerbahçe Stadı harikaydı!

    Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırbistan Milli Takımı futbolcusu Adem Ljajic, "Türkiye'nin en büyük takımı olarak gördüğüm Beşiktaş'a gelmek benim için büyük onur." dedi.

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    Fenerbahçe Stadı harikaydı!

    Ülkesindeki "Sport Klub" televizyonuna açıklamalarda bulunan Ljajic, 8,5 yıl İtalya'da forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olmasına ve Türk futboluna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

    Fenerbahçe Stadı harikaydı!

    Uzun süre İtalya'da forma giydikten sonra kendini iyi hissettiği bu ülkeden ayrılmanın zor olduğunu aktaran Ljajic, "Ancak hoşuma gitmeyen bazı şeyler oldu. Kulüp yetkilileri, takımdan ayrılmak istediğimi söyledi. Oysa ben sadece futbol oynamak istiyordum. Oturup konuştuk ve yollarımızı ayırmaya karar verdik. Beşiktaş'a transfer ihtimalim ortaya çıkınca çok mutlu oldum." diye konuştu.

    Fenerbahçe Stadı harikaydı!

    Ljajic, insanın alıştığı çevreyi değiştirmesinin zor olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük takımı olarak gördüğüm Beşiktaş'a gelmek benim için büyük onur. Türkiye'den başka takımlardan da teklifler vardı, ama benim tek istediğim Beşiktaş'tı." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Stadı harikaydı!

    İstanbul'a geldiği andan itibaren Türk halkının futbolu ne kadar sevdiğini gördüğünü anlatan Ljajic, "Her yerde takımlarını ne kadar çok sevdiklerini gösteriyorlar. Ayrıca Türkiye'deki çalışma koşulları ve futbolcular da çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

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