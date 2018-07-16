Fabri giderse Beşiktaşın hedefi belli: Portodan Jose Sa - Galeri - Fotomaç
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Fabri giderse Beşiktaş'ın hedefi belli: Porto'dan Jose Sa
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 18:33:53
Güncelleme: 18:39:35
Fabri giderse Beşiktaş'ın hedefi belli: Porto'dan Jose Sa
Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fabri giderse Beşiktaş'ın hedefi belli: Porto'dan Jose Sa
Portekiz basınından A Bola'nın oyuncularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar, kale için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Fabri giderse Beşiktaş'ın hedefi belli: Porto'dan Jose Sa
Haberde Porto'nun ikinci kalecisi konumunda olan 25 yaşındaki Jose Sa'nın Beşiktaş'a gelmeye yakın olduğu öne sürüldü.
Fabri giderse Beşiktaş'ın hedefi belli: Porto'dan Jose Sa
Gazete, Kara Kartal'ın genç eldivenle yakından ilgilendiğini duyururken Sa'nın hazırlık maçlarında az süre almasını da ayrılık sinyali olarak yorumlandı.
Fabri giderse Beşiktaş'ın hedefi belli: Porto'dan Jose Sa
Öte yandan gazetenin yayımladığı bu haber üzerine Portekizli kaleciden de flaş bir hamle geldi.