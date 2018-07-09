9 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:15:53
Güncelleme: 00:19:15
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
1
8
Fikret Orman'ın 25-30 milyon Euro civarında bonservis geliri beklediği Vida, menajeri aracılığı ile haber yolladı
Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
2
8
Dünya Kupası'nda Rusya karşısındaki performansı ile yıldızlaşan Hırvat stoperin kendisi için gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği öğrenildi
Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
3
8
Bir yandan Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la yarı finale çıkmanın heyecanını yaşayan Domagoj Vida, diğer yandan da kariyeriyle ilgili planlamalar yapıyor. Rusya karşısında ortaya koyduğu futbol ve birisi penaltılarda olmak üzere attığı iki golle takımının son dörde kalmasında başrol oynayan tecrübeli stoperin menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine, "Beni satın, herkes kazansın" mesajını yolladığı öğrenildi.
Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
4
8
Vida'nın, geçen sezonun devre arasında geldiği siyahbeyazlı takımda yedek kalmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu ve kendisine yönelik tekliflerin kulüp tarafından değerlendirilmesini istediği belirtildi.
Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
5
8
Beşiktaş'ta senede 3 milyon Euro kazanan Vida ile İngiltere Premier Lig ekipleri West Ham, Fulham ve Everton ilgileniyor… Şimdiye kadar gelen en ciddi teklif ise 18 milyon Euro ile Everton'dan..