Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:15:53 Güncelleme: 00:19:15
    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
    • 1
    • 8
    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın

    Fikret Orman'ın 25-30 milyon Euro civarında bonservis geliri beklediği Vida, menajeri aracılığı ile haber yolladı

    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
    • 2
    • 8
    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın

    Dünya Kupası'nda Rusya karşısındaki performansı ile yıldızlaşan Hırvat stoperin kendisi için gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği öğrenildi

    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
    • 3
    • 8
    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın

    Bir yandan Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la yarı finale çıkmanın heyecanını yaşayan Domagoj Vida, diğer yandan da kariyeriyle ilgili planlamalar yapıyor. Rusya karşısında ortaya koyduğu futbol ve birisi penaltılarda olmak üzere attığı iki golle takımının son dörde kalmasında başrol oynayan tecrübeli stoperin menajeri aracılığı ile Beşiktaş yönetimine, "Beni satın, herkes kazansın" mesajını yolladığı öğrenildi.

    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
    • 4
    • 8
    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın

    Vida'nın, geçen sezonun devre arasında geldiği siyahbeyazlı takımda yedek kalmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu ve kendisine yönelik tekliflerin kulüp tarafından değerlendirilmesini istediği belirtildi.

    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın
    • 5
    • 8
    Domagoj Vida: Beni satın herkes kazansın

    Beşiktaş'ta senede 3 milyon Euro kazanan Vida ile İngiltere Premier Lig ekipleri West Ham, Fulham ve Everton ilgileniyor… Şimdiye kadar gelen en ciddi teklif ise 18 milyon Euro ile Everton'dan..

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN