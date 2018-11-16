Cenk Tosun adım adım Beşiktaşa - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a

    Echo gazetesinden Adam Jones "Cenk yedek kaldığı için mutsuz. Ara transferde Beşiktaş'a gidebilir" dedi
    16 Kasım 2018 Cuma, 00:30:25 Güncelleme: 07:47:39
    Cenk Tosun adım adım Beşiktaşa

    Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında 22.5 milyon Euro'luk rekor ücrete Everton'a sattığı Cenk Tosun'un yuvaya dönme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

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    Cenk Tosun adım adım Beşiktaşa

    BU DURUMDAN DOLAYI MUTSUZ

    İngiliz basını da bu flaş transfer iddiasına çok daha sık yer vermeye başladı. Everton kulübüne yakınlığı ile bilinen Liverpool Echo gazetesinin muhabiri Adam Jones dün yayınlanan haberinde flaş ifadelere yer verdi.

    Cenk Tosun adım adım Beşiktaşa

    Everton'daki yeni sistemde Cenk Tosun'un forma şansının azaldığını vurgulayan Jones, "Cenk bu durumdan dolayı son derece mutsuz.

    Cenk Tosun adım adım Beşiktaşa

    Kısa vadede de teknik direktör Marco Silva kararından vazgeçmeyecek. Cenk devre arasında Beşiktaş'a dönebilir" yorumunu yaptı.

    Cenk Tosun adım adım Beşiktaşa

    Premier Lig'de ilk 5 maçta 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, ar- dından 5 maçta sonradan oyuna girdi.

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