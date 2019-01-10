Beşiktaşta sağ beke 3 aday!

Sağ bek transferi için İtalya'ya kamp kuran Beşiktaş'ta listede 3 isim var. Siyah beyazlı yönetim 3 isimden birisini kesin olarak bitirecek. İşte Beşiktaş'ın sağ bek adayları...
10 Ocak 2019 Perşembe, 08:32:45
Güncelleme: 08:36:21
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Kartal sağ bek transferine odaklandı. Forvet ve stoper bölgesine takviye yapan Beşiktaş şimdi gözünü sağ bek transferine çevirdi.
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Bu mevki için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren yönetimin ilk hedefi Roma'da forma giyen Karsdorp. Hollandalı futbolcu için teklif üstüne teklif yapılıyor.
SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği 23 yaşındaki Karsdorp geçtiğimiz sezon çapraz bağları yırtıldığı için takımdan uzak kalmıştı. Takvim'de yer alann habere göre; Hollandalı yıldızın sakatlığını atlattığı gelen bilgiler arasında.
ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI
Beşiktaş Yönetimi Karsdorp'u satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışıyor.
Şu ana kadar yapılan 2 görüşmede önemli ilerlemeler sağlanmasına rağmen bu transferdeki pürüzlerin hala giderilmediği öğrenildi.
B PLANI'NDA 2 FUTBOLCU VAR
Karsdorp'da sorun çıkma ihtimalini düşünen yönetim B Planı'nı da hazırladı. Sampdoria'da oynayan Bereszynski ve Atalanta'da forma giyen Castagne'yi yedek bekleten yönetim duruma göre hareket edecek.