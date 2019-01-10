Beşiktaşta sağ beke 3 aday! - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta sağ beke 3 aday!

Sağ bek transferi için İtalya'ya kamp kuran Beşiktaş'ta listede 3 isim var. Siyah beyazlı yönetim 3 isimden birisini kesin olarak bitirecek. İşte Beşiktaş'ın sağ bek adayları...
10 Ocak 2019 Perşembe, 08:32:45 Güncelleme: 08:36:21
Beşiktaşta sağ beke 3 aday!

Kartal sağ bek transferine odaklandı. Forvet ve stoper bölgesine takviye yapan Beşiktaş şimdi gözünü sağ bek transferine çevirdi.

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Beşiktaşta sağ beke 3 aday!

Bu mevki için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren yönetimin ilk hedefi Roma'da forma giyen Karsdorp. Hollandalı futbolcu için teklif üstüne teklif yapılıyor.

Beşiktaşta sağ beke 3 aday!

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği 23 yaşındaki Karsdorp geçtiğimiz sezon çapraz bağları yırtıldığı için takımdan uzak kalmıştı. Takvim'de yer alann habere göre; Hollandalı yıldızın sakatlığını atlattığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaşta sağ beke 3 aday!

ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI

Beşiktaş Yönetimi Karsdorp'u satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışıyor.

Beşiktaşta sağ beke 3 aday!

Şu ana kadar yapılan 2 görüşmede önemli ilerlemeler sağlanmasına rağmen bu transferdeki pürüzlerin hala giderilmediği öğrenildi.

Beşiktaşta sağ beke 3 aday!

B PLANI'NDA 2 FUTBOLCU VAR

Karsdorp'da sorun çıkma ihtimalini düşünen yönetim B Planı'nı da hazırladı. Sampdoria'da oynayan Bereszynski ve Atalanta'da forma giyen Castagne'yi yedek bekleten yönetim duruma göre hareket edecek.

Beşiktaşta sağ beke 3 aday!
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