Beşiktaşta Quaresmanın yerine Kolombiyalı yıldız! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine Kolombiyalı yıldız!

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in ardından Ricardo Quaresma'nın da ayrılması an meselesi. Siyah-beyazlılar, Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalıyı kiralamak için start verdi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 00:51:51 Güncelleme: 07:51:14
Beşiktaşta Quaresmanın yerine Kolombiyalı yıldız!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşta Quaresmanın yerine Kolombiyalı yıldız!

Forvete Burak Yılmaz, stopere Isimat Mirin'i alan siyah-beyazlılar, bir de sağ bek alarak transferi kapatmayı hedefliyordu.

Beşiktaşta Quaresmanın yerine Kolombiyalı yıldız!

Ancak görüşülen savunma oyuncularından onay alamayan yönetim, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in de, "Elimizdeki oyuncularla bu açığı kapatabiliriz" cümlesiyle biraz olsun rahatlasa da; şimdi de kanat oyuncusu eksikliği ön plana çıktı.

Beşiktaşta Quaresmanın yerine Kolombiyalı yıldız!

B PLANI HAZIRLANDI

Babel'i Fulham'a gönderen siyah-beyazlılar; ardından Ricardo Quaresma'nın da takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine kanat oyuncusu arayışlarını yeniden hızlandırdı.

Beşiktaşta Quaresmanın yerine Kolombiyalı yıldız!

Beşiktaş, Portekizli futbolcunun gitme ihtimaline karşılık B Planı'nı hazırladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN