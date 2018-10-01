Beşiktaşta forvete sürpriz isim: Kokorin! - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!

    1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:21:25 Güncelleme: 23:22:18
    Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
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    Beşiktaşta forvete sürpriz isim: Kokorin!

    İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun gönderilmesinin ardından devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi: Aleksandr Kokorin...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
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    Beşiktaşta forvete sürpriz isim: Kokorin!

    Zenit'te bu sezon yeteri kadar şans bulamayan (9 lig maçının 2'sinde forma giydi) Rus futbolcu için menajerler aracılığıyla görüşmelere başlandığı bildirildi.

    Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
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    Beşiktaşta forvete sürpriz isim: Kokorin!

    Güneş'in de videolarını izlediği 27 yaşındaki Rus oyuncuyu Cenk Tosun'a benzettiği için olumlu rapor verdiği iddia edildi.

    Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
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    Beşiktaşta forvete sürpriz isim: Kokorin!

    Zenit'le Kokorin'in satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda yapılacak resmi temaslara, menajerler aracılığıyla yapılacak ön görüşmelerden çıkacak sonuca göre başlanacağı belirtildi.

    Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
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    Beşiktaşta forvete sürpriz isim: Kokorin!

    BORJA'DAN KÖTÜ HABER
    Beşiktaş'ta Negredo'nun takımdan ayrılmasının ardından transferi gündeme gelen Miguel Borja, Palmeiras ile olan sözleşmesini uzattı.

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