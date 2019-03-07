Beşiktaş'ta bu yaz sıcak geçecek

Beşiktaş, Mayıs'ta başkanını seçecek. Ardından yeni teknik direktör belli olacak, önümüzdeki sezon kalacak ve gidecekler netleşecek.
7 Mart 2019 Perşembe 07:45
Güncelleme: 07.03.2019 07:45
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Beşiktaş'ı bu yaz adeta ateş gibi sıcak bir gündem bekliyor. Tepeden tırnağa yenilenme yaşayacak olan siyah-beyazlılarda kulisler şimdiden kaynamaya başladı bile. Peki Kara Kartal'da mayıs ayı itibarıyla neler değişecek:
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Mayıs'ta kongre var... Başkan Fikret Orman seçimin favorisi. Ama ligin geri kalan haftalarında beklenmedik gelişmeler yaşanırsa, kongrede sürpriz olabileceği de, camiada yüksek sesle dillendiriliyor.
Şenol Güneş yeni sezonda takımın başında olmayacak. Gündeme her gün yeni ve sürpriz teknik adam isimleri geliyor. "Orman, Guti'yi seçer de kongreyi kaybederse ne olur?" diyenlerin sayısı da oldukça fazla.
Yaz aylarında yapılacak transferlerin raporu kimden gelecek? Devre arasında önemli isimler takımdan ayrıldı. Sezon sonunda da ayrılıklar olacak. Kimler gidecek, ayrıca hangi şartlarda gidecekleri de meçhul.
Atiba ve Adriano'yla sözleşme yenilenmesi düşünülmüyor. Quaresma'ya veda edilmesi gündemde. Medel ve Vida'ya teklifler var. Roco ve Larin'e ne olacağı belirsiz. Ljajic ile Karius'un bonservisleri alınacak mı? Kagawa'nın takımda kalması sağlanacak mı?