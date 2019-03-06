Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, liste belirlendi.
6 Mart 2019 Çarşamba 20:19 Güncelleme: 06.03.2019 20:19
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona eriyor. Milli Takım ile 4 yıllık anlaşma sağlayan deneyimli teknik adamın yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim

Şenol Güneş'in Milli Takım ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim

Buna göre toplantı yarın saat 14.00'te Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim

Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları ve Milli Takım konusundaki gelişmeler hakkında konuşması bekleniyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim

Basında çıkan haberlerde Güneş'in istifa kararını açıklayabileceği de iddia ediliyor.

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