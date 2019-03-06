Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim - Fotomaç
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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim
Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, liste belirlendi.
6 Mart 2019 Çarşamba 20:19
Güncelleme: 06.03.2019 20:19
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona eriyor. Milli Takım ile 4 yıllık anlaşma sağlayan deneyimli teknik adamın yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
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Şenol Güneş'in Milli Takım ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Buna göre toplantı yarın saat 14.00'te Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları ve Milli Takım konusundaki gelişmeler hakkında konuşması bekleniyor.
Basında çıkan haberlerde Güneş'in istifa kararını açıklayabileceği de iddia ediliyor.