Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!
Radyospor'a konuşan Kavalcı, "Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını imâ ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama Quaresma'nın bana müracaatı olmadı. Bize 'ben gitmek istiyorum' demedi. Ne Şenol hocaya ne Ali Naibi'ye gelip böyle bir şey söyledi. Bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi'' dedi.
Transfer konusuna da değinen Ahmet Kavalcı, ''Şenol hoca bize 'Giden olursa gidenin yerine bir futbolcu alırsınız' dedi. Bu dönem için sağ bek arayışımız yok. Gelecek sezon için her mevkiiye bakıyoruz. Babel'in yerine bir başka futbolcu alınmayacak. Şenol hoca Mustafa Pektemek, Lens, Güven, Quaresma var diyor. Babel'in yerine bir oyuncu talep etmedi'' şeklinde konuştu.