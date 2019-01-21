Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması! - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!

Beşiktaş'ın futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Quaresma'nın kendilerine gideceği yönünde bir bildirimde bulunmadığını söyledi.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 16:31:33 Güncelleme: 16:33:00
Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!

Radyospor'a konuşan Kavalcı, "Quaresma'nın sosyal medya hesaplarından ayrılacağını imâ ettiği söyleniyor. Herkes söylüyor; ama Quaresma'nın bana müracaatı olmadı. Bize 'ben gitmek istiyorum' demedi. Ne Şenol hocaya ne Ali Naibi'ye gelip böyle bir şey söyledi. Bize gelip ben gitmek istiyorum' demedi'' dedi.

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Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!

Transfer konusuna da değinen Ahmet Kavalcı, ''Şenol hoca bize 'Giden olursa gidenin yerine bir futbolcu alırsınız' dedi. Bu dönem için sağ bek arayışımız yok. Gelecek sezon için her mevkiiye bakıyoruz. Babel'in yerine bir başka futbolcu alınmayacak. Şenol hoca Mustafa Pektemek, Lens, Güven, Quaresma var diyor. Babel'in yerine bir oyuncu talep etmedi'' şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!

Akhisar Belediyespor'un kadroya 13 yabancı futbolcu almasıyla ilgili TFF'ye hükmen galibiyet başvurusu yapıp yapmayacakları konusunda ise Kavalcı, ''Yönetim olarak konuyu görüşmedik. Başkan özel işleri için ABD'de... Dolayısıyla bu konuda almış olduğumuz bir karar yok'' dedi.

Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!
Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!
Beşiktaşlı yöneticiden flaş Quaresma açıklaması!
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