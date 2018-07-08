Beşiktaşlı Fabricio: "Kaçan şampiyonluk canımızı çok yaktı"

İSMİ BİLE İDDİALIDIR

Bu sezon da beklentilerin ve hedeflerin her zamanki gibi yüksek olduğunu söyleyen Fabricio, şöyle devam etti: "Beşiktaş zaten bir kupaya, bir lige başladığı zaman Beşiktaş'ın ismi kendi başına iddialıdır. Bizde bu iddiayı sürdürmek istiyoruz. Ligde maç maç bakacağız. Avrupa Ligi'nde de bir ön eleme etabı var. O ön elemeyi geçip, nereye kadar gidebileceğimizi görmek istiyoruz."



