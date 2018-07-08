Beşiktaşlı Fabricio: "Kaçan şampiyonluk canımızı çok yaktı"
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio, Slovakya kampında önemli açıklamalarda bulundu. BJK TV'ye konuşan başarılı kaleci, geçen sezon kaçan şampiyonlukla ilgili olarak, "B. Münih gibi büyük bir takıma elenmemiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğumuzu gösteriyor. Ama ligde de bunun tam tersini, özellikle de alt sıradaki takımlara, küme düşen takımlara kaybettiğimiz puanlar. Ona rağmen ligin sonuna kadar iddiamızı sürdürdük. Ama ligin sonunda, son haftalarda şampiyonluğu kaybetmemiz ağzımızda acı tat bıraktı. Gerçekten canımız çok yandı" dedi.
İSMİ BİLE İDDİALIDIR
Bu sezon da beklentilerin ve hedeflerin her zamanki gibi yüksek olduğunu söyleyen Fabricio, şöyle devam etti: "Beşiktaş zaten bir kupaya, bir lige başladığı zaman Beşiktaş'ın ismi kendi başına iddialıdır. Bizde bu iddiayı sürdürmek istiyoruz. Ligde maç maç bakacağız. Avrupa Ligi'nde de bir ön eleme etabı var. O ön elemeyi geçip, nereye kadar gidebileceğimizi görmek istiyoruz."
VAR SİSTEMİ İYİ AMA!
İspanyol kaleci, 'VAR' sisteminin bazı durumlarda önemli olacağını ama oyunun fazla durmasının sıkıntı olacağını söyledi. Fabricio, "Belki bir ofsayt ya da ne bileyim duran bir topta bir çekme bir itme pozisyonunda yardımcı olabilir. Gol çizgisi teknolojisi yardımcı olabilir. Ama oyunun çok fazla durması oyunun hassasiyetini sekteye uğratır, kayıp yaşatır" diye konuştu.
TRİVELA BİZİ ZORLUYOR
Fabricio, Quaresma'nın başarıyla gerçekleştirdiği trivela vuruşunun kaleciler için sıkıntı yarattığını itiraf etti. İspanyol kaleci, "Hem dışarıdan hem üstten aşağıya doğru bir falso alıyor. Yani iki yönden de kalenin dışından içeri girdiği için top, eğer o vuruşu yapacağını önceden bilmiyorsanız tahmin etmiyorsanız, gerçekten kaleci olarak zor bir vuruş" dedi.
URUGUAY'A GİDEBİLİRİM
Beşiktaş'ın genç kalecisi, anne ve babasının Uruguaylı olduğunu belirterek, teklif gelmesi durumunda milli takıma gidebileceğini söyledi. Fabricio, "Benim de Uruguay pasaportum var ama bugüne kadar bana gelmiş bir teklif yok. Haberler duydum sadece. Böyle bir teklif gelse düşünür müyüm diye sorarsanız eğer, elbette düşünürüm" yanıtını verdi.