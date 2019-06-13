Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Barcelona forması giydiği dönemde 650 bin Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanmış, savcılık futbolcu için 3 yıl hapis ve 1.1 milyon Euro para cezası talebiyle hukuki süreç başlatmıştı. Adriano suçlamaları kabul etti ve süren hukuki süreçte savcılıkla anlaşma yoluna gitti.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:08 Güncelleme: 13.06.2019 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





