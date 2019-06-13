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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Barcelona forması giydiği dönemde 650 bin Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanmış, savcılık futbolcu için 3 yıl hapis ve 1.1 milyon Euro para cezası talebiyle hukuki süreç başlatmıştı. Adriano suçlamaları kabul etti ve süren hukuki süreçte savcılıkla anlaşma yoluna gitti.
13 Haziran 2019 Perşembe 17:08
Güncelleme: 13.06.2019 17:08
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Beşiktaşlı futbolcu Adriano'nun İspanya'daki vergi kaçırma soruşturması karara bağlandı.
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Deneyimli futbolcu Barcelona forması giydiği dönemde 650 bin Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanmış, savcılık futbolcu için 3 yıl hapis ve 1.1 milyon Euro para cezası talebiyle hukuki süreç başlatmıştı.
Europa Press haber ajansına göre siyah-beyazlı futbolcu süren hukuki süreçte savcılıkla anlaşma yoluna gitti.
Adriano'nun kendisine yöneltilen suçlamayı ve 14 aylık hapis cezasını kabul ettiği bildirildi.