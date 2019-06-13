Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Barcelona forması giydiği dönemde 650 bin Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanmış, savcılık futbolcu için 3 yıl hapis ve 1.1 milyon Euro para cezası talebiyle hukuki süreç başlatmıştı. Adriano suçlamaları kabul etti ve süren hukuki süreçte savcılıkla anlaşma yoluna gitti.
13 Haziran 2019 Perşembe 17:08 Güncelleme: 13.06.2019 17:08
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Beşiktaşlı futbolcu Adriano'nun İspanya'daki vergi kaçırma soruşturması karara bağlandı.

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Deneyimli futbolcu Barcelona forması giydiği dönemde 650 bin Euro'luk vergi kaçırmakla suçlanmış, savcılık futbolcu için 3 yıl hapis ve 1.1 milyon Euro para cezası talebiyle hukuki süreç başlatmıştı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Europa Press haber ajansına göre siyah-beyazlı futbolcu süren hukuki süreçte savcılıkla anlaşma yoluna gitti.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Adriano'nun kendisine yöneltilen suçlamayı ve 14 aylık hapis cezasını kabul ettiği bildirildi.

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Adriano'nun savcılık ile anlaşması sonucu hapis yatmaktan kurtulduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Hapis cezası futbolcu için maddi külfete dönüştürülerek para cezasına çevrildi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti

Futbolcunun 369 bin euro ödemesini kabul ettiği belirtildi.

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