Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda iki yıldız isim Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı. İşte Beşiktaş'ın maç kadrosu...
1 Mart 2019 Cuma 12:24 Güncelleme: 01.03.2019 13:03
Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gökhan Gönül ve Shinji Kagawa sakatlıklarından dolayı Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
"Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 16.00'da Bş. Bld. Kadir Has Stadı'nda İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak.

Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti."

Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu...

Loris Karius

Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu

Ersin Destanoğlu

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Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu

Utku Yuvakuran

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