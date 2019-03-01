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Beşiktaş'ın Kayserispor kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda iki yıldız isim Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı. İşte Beşiktaş'ın maç kadrosu...
1 Mart 2019 Cuma 12:24 Güncelleme: 01.03.2019 13:03
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
"Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 16.00'da Bş. Bld. Kadir Has Stadı'nda İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak.
Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, İ.M. Kayserispor maçı kadrosuna 21 futbolcumuzu dahil etti."
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