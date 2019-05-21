Beşiktaş'a yeni hocayı taraftar getiriyor - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Beşiktaş'a yeni hocayı taraftar getiriyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sezon sonu takımdan ayrılacak olmasının ardından gözler Beşiktaş Yönetimine çevrildi. Teknik direktör konusunda somut adımlar atmaya başlayan yönetimin listesinde Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın bulunuyor.
21 Mayıs 2019 Salı 10:03 Güncelleme: 21.05.2019 13:25
Beşiktaş'a yeni hocayı taraftar getiriyor

Beşiktaş'ta geçen hafta Şampiyonlar Ligi ümidinin sona ermesinin ardından gözler gelecek sezon takımın başında kimin yer alacağına çevrildi.


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Beşiktaş'a yeni hocayı taraftar getiriyor

Son 4 sezonda takımı çalıştıran ve iki şampiyonluk kazandıran Teknik Direktör Şenol Güneş, hafta sonunda Kasımpaşa karşılaşması ile siyah-beyazlı takımda son kez takımın başında yer alacak.

Beşiktaş'a yeni hocayı taraftar getiriyor

ALANYA'DA ÇOK BAŞARILI OLDU

Şenol Güneş sonrası için de birçok isim gündeme gelse de taraftarların gönlündeki teknik adam Sergen Yalçın.


Beşiktaş'a yeni hocayı taraftar getiriyor

Beşiktaş'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini isteyen Beşiktaşlı taraftarların kulübü telefon ve mail yağmuruna tuttuğu öğrenildi.

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Beşiktaş'a yeni hocayı taraftar getiriyor

YÖNETİM İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI

Yönetimin de taraftarların isteği sonrası önceliği Yalçın'a verdiği ve bir görüşme yaptığı ifade edildi.

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