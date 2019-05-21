Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in sezon sonu takımdan ayrılacak olmasının ardından gözler Beşiktaş Yönetimine çevrildi. Teknik direktör konusunda somut adımlar atmaya başlayan yönetimin listesinde Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın bulunuyor.
21 Mayıs 2019 Salı 10:03
Güncelleme: 21.05.2019 13:25
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Beşiktaş'ta geçen hafta Şampiyonlar Ligi ümidinin sona ermesinin ardından gözler gelecek sezon takımın başında kimin yer alacağına çevrildi.
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Son 4 sezonda takımı çalıştıran ve iki şampiyonluk kazandıran Teknik Direktör Şenol Güneş, hafta sonunda Kasımpaşa karşılaşması ile siyah-beyazlı takımda son kez takımın başında yer alacak.
ALANYA'DA ÇOK BAŞARILI OLDU
Şenol Güneş sonrası için de birçok isim gündeme gelse de taraftarların gönlündeki teknik adam Sergen Yalçın.
Beşiktaş'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve bu sezon Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini isteyen Beşiktaşlı taraftarların kulübü telefon ve mail yağmuruna tuttuğu öğrenildi.