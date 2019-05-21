Sol kanatta devrim! - Fotomaç
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Sol kanatta devrim!
Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon birçok oyuncusu ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda siyah-beyazlılar, sol kanadı isimle takviye etmeyi planlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasından sonra Beşiktaş yönetimi, yaşlı ve maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı...
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Bunlarında başında Şenol Güneş'in "kefil olamam" dediği Adriano geliyor.
Sezonu 1.85 milyon euro'ya oynayarak kapatan Brezilyalı oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.
Yönetim ayrıca bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve senelik 1.750 milyon euro kazanan Caner Erkin'in de ayrılmak istemesi durumunda B planını hazırlamış durumda.
İlk olarak PSV'de beklentileri karşılayamayan ve uzun süre önce anlaşılan Aziz Behiç'le anlaşma yapılacak.