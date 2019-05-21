Sol kanatta devrim! - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Sol kanatta devrim!

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon birçok oyuncusu ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda siyah-beyazlılar, sol kanadı isimle takviye etmeyi planlıyor.
21 Mayıs 2019 Salı 07:49
Sol kanatta devrim!

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasından sonra Beşiktaş yönetimi, yaşlı ve maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı...

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Sol kanatta devrim!

Bunlarında başında Şenol Güneş'in "kefil olamam" dediği Adriano geliyor.

Sol kanatta devrim!

Sezonu 1.85 milyon euro'ya oynayarak kapatan Brezilyalı oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.

Sol kanatta devrim!

Yönetim ayrıca bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve senelik 1.750 milyon euro kazanan Caner Erkin'in de ayrılmak istemesi durumunda B planını hazırlamış durumda.

Sol kanatta devrim!

İlk olarak PSV'de beklentileri karşılayamayan ve uzun süre önce anlaşılan Aziz Behiç'le anlaşma yapılacak.

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