Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
Kara Kartal'da transferden sorumlu yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi West Bromwich'li yetkililerle pazarlıkta. Chadli de masaya oturdu.
9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:47:50
Güncelleme: 00:47:55
Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşıyor...
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Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
Siyah-Beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nacer Chadli'nin transferini bitirmeye artık çok yakın.
Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
Transferden sorumlu iki yönetici Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Londra'ya giderek Chadli'nin kulübü West Bromwich Albion ile masaya oturdu.
Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
Chadli de masaya oturdu
İkilinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için İngiliz kulübüyle son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Chadli'nin de dün Londra'ya geçerek pazarlık masasına oturduğu bildirildi.
Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
Vida için de görüştüler
Beşiktaş'ın Nacer Chadli transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi. İngiltere çıkarması ile ilgili bir başka iddia ise Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgiliydi.
Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
Bilindiği gibi Vida, Arsenal'in transfer listesinde yer alıyor.
Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
İddiaya göre, iki yönetici Arsenalli yetkililerle Vida'nın transferi için bir araya geldi. Kartal, Hırvat stoper için rakamın artmasını bekliyor.
(Takvim)