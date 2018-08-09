Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!

    Kara Kartal'da transferden sorumlu yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Belçikalı yıldız için İngiliz ekibi West Bromwich'li yetkililerle pazarlıkta. Chadli de masaya oturdu.
    9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:47:50 Güncelleme: 00:47:55
    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
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    Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor!

    Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
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    Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor!

    Siyah-Beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Nacer Chadli'nin transferini bitirmeye artık çok yakın.

    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
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    Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor!

    Transferden sorumlu iki yönetici Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Londra'ya giderek Chadli'nin kulübü West Bromwich Albion ile masaya oturdu.

    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
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    Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor!

    Chadli de masaya oturdu

    İkilinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için İngiliz kulübüyle son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Chadli'nin de dün Londra'ya geçerek pazarlık masasına oturduğu bildirildi.

    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
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    Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor!

    Vida için de görüştüler

    Beşiktaş'ın Nacer Chadli transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi. İngiltere çıkarması ile ilgili bir başka iddia ise Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgiliydi.

    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
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    Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor!

    Bilindiği gibi Vida, Arsenal'in transfer listesinde yer alıyor.

    Beşiktaş Nacer Chadli'yi bitiriyor!
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    Beşiktaş Nacer Chadliyi bitiriyor!

    İddiaya göre, iki yönetici Arsenalli yetkililerle Vida'nın transferi için bir araya geldi. Kartal, Hırvat stoper için rakamın artmasını bekliyor.

    (Takvim)

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