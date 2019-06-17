Beşiktaş mutlu sona yakın Sambacı geliyor!

Beşiktaş transfer harekatına devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, yeni bir kadro yapılanmasına gidiyor. Şenol Güneş'ten boşalan koltuğun yeni sahibi, Abdullah Avcı ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Kartal birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Son olarak rotasını bir Sambacı'ya çeviren siyah-beyazlılar transferde mutlu sona çok yakın.
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:59
Güncelleme: 17.06.2019 07:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş mutlu sona yakın. İtalyan geliyor!
Süper Lig'de resmi transfer sezonu yarın başlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş mutlu sona yakın. İtalyan geliyor!
Geçtiğimiz sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı.
Beşiktaş mutlu sona yakın. İtalyan geliyor!
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar gözünü son olarak Fiorentina'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Gerson'a çevirdi.
Beşiktaş mutlu sona yakın. İtalyan geliyor!
İsmi Beşiktaş'la anılmaya başlayan Gerson için İtalyan medyasından yeni iddialar ortaya atıldı.
Beşiktaş mutlu sona yakın. İtalyan geliyor!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlıların, Brezilyalı orta saha için Roma'ya teklif yaptığı belirtildi.