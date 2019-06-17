Beşiktaş mutlu sona yakın Sambacı geliyor!

Beşiktaş transfer harekatına devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, yeni bir kadro yapılanmasına gidiyor. Şenol Güneş'ten boşalan koltuğun yeni sahibi, Abdullah Avcı ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Kartal birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Son olarak rotasını bir Sambacı'ya çeviren siyah-beyazlılar transferde mutlu sona çok yakın.

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:59 Güncelleme: 17.06.2019 07:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





