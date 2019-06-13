Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri

Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma yapan ve transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları aralıksız şekilde sürerken mevcut takımdan ayrılacak ve takıma yeni katılacak isimler de belli oluyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:29 Güncelleme: 13.06.2019 15:32
Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri

Beşiktaş'ın transfer gündeminde son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor...

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Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri

Siyah beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde transfer için kolları sıvadı.

Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri

Geçtiğimiz sezon Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens'ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş, yeni kanadını buldu.

Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri

Adı daha önce gündemde olmayan ve Türk sporseverlerin de büyük kısmının tanımadığı bu isim için yönetim harekete geçti.

Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri

Katar'dan getirilecek isim için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman resmi teklifini sundu. İşte ayrıntılar:

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