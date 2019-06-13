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Beşiktaş ilk transferi yaptı! Hem de 2 milyon euro'ya... Son dakika haberleri
Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma yapan ve transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları aralıksız şekilde sürerken mevcut takımdan ayrılacak ve takıma yeni katılacak isimler de belli oluyor.
13 Haziran 2019 Perşembe 15:29
Güncelleme: 13.06.2019 15:32
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor...
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Siyah beyazlılar, Abdullah Avcı yönetiminde transfer için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezon Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens'ten beklenen verimi alamayan Beşiktaş, yeni kanadını buldu.
Adı daha önce gündemde olmayan ve Türk sporseverlerin de büyük kısmının tanımadığı bu isim için yönetim harekete geçti.
Katar'dan getirilecek isim için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman resmi teklifini sundu. İşte ayrıntılar: