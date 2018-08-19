Beşiktaş hoş geldin demiyor! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!

    Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, ligin yeni ekiplerine karşı performansı parmak ısırtıyor.
    19 Ağustos 2018 Pazar, 16:01:50 Güncelleme: 16:05:49
    Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
    • 1
    • 14
    Beşiktaş hoş geldin demiyor!

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında lige yeni yükselen BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
    • 2
    • 14
    Beşiktaş hoş geldin demiyor!

    Siyah-Beyazlılar, bu sezon lige yeni yükselen takımlardan biriyle ilk kez karşılaşacak.

    Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
    • 3
    • 14
    Beşiktaş hoş geldin demiyor!

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen takımlar karşısında oldukça etkili sonuçlar almayı başardı.

    Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
    • 4
    • 14
    Beşiktaş hoş geldin demiyor!

    Siyah-Beyazlı takım son 5 sezonda lige yeniden ya da yeni yükselen takımlar karşısında oynadığı 30 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

    Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
    • 5
    • 14
    Beşiktaş hoş geldin demiyor!

    Beşiktaş bu maçlarda 21'ini kazanırken 6'sında da sahadan beraberlikle ayrıldı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN