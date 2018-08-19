Beşiktaş hoş geldin demiyor! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
Süper Lig'in ikinci haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın, ligin yeni ekiplerine karşı performansı parmak ısırtıyor.
19 Ağustos 2018 Pazar, 16:01:50
Güncelleme: 16:05:49
Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında lige yeni yükselen BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.
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Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
Siyah-Beyazlılar, bu sezon lige yeni yükselen takımlardan biriyle ilk kez karşılaşacak.
Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen takımlar karşısında oldukça etkili sonuçlar almayı başardı.
Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
Siyah-Beyazlı takım son 5 sezonda lige yeniden ya da yeni yükselen takımlar karşısında oynadığı 30 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.
Beşiktaş 'hoş geldin' demiyor!
Beşiktaş bu maçlarda 21'ini kazanırken 6'sında da sahadan beraberlikle ayrıldı.