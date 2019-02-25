Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı? İşte Vodafone Park'taki son durum - Fotomaç
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı? İşte Vodafone Park'taki son durum
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı? İşte Vodafone Park'taki son durum
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan fotoğraflandı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 14:20
Güncelleme: 25.02.2019 14:41
İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu.
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Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.
Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü.