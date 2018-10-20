Babel ile yönetim arasında ipler koptu!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yönetimin daha önce teklif ettiği yeni sözleşmeyi kabul etmişti. Ancak tekliflerin çoğalması nedeniyle fiyat arttıran Babel ile siyah-beyazlıların teklifi arasında ciddi fark oluştu. Tarafların anlaşması şimdilik zor görünüyor.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 10:37:19
Güncelleme: 10:45:07
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Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Beşiktaş, bir yandan ara transfer dönemi için takıma yapacağı takviyeleri düşünürken, diğer yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturuyor.
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Siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel de sezon sonunda mukavelesi bitecek futbolculardan birisi.
Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ve o sezon yaşanan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Babel, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 31 yaşındaki futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak istediği Hollandalı yıldız, siyah-beyazlıların bu teklifine daha önce sıcak bakarken, kendisine gelen tekliflerin çokluğu nedeniyle fiyat arttırımına gitti.