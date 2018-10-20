Babel ile yönetim arasında ipler koptu! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Babel ile yönetim arasında ipler koptu!

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yönetimin daha önce teklif ettiği yeni sözleşmeyi kabul etmişti. Ancak tekliflerin çoğalması nedeniyle fiyat arttıran Babel ile siyah-beyazlıların teklifi arasında ciddi fark oluştu. Tarafların anlaşması şimdilik zor görünüyor.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 10:37:19 Güncelleme: 10:45:07
    Babel ile yönetim arasında ipler koptu!

    Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Beşiktaş, bir yandan ara transfer dönemi için takıma yapacağı takviyeleri düşünürken, diğer yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturuyor.

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    Babel ile yönetim arasında ipler koptu!

    Siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel de sezon sonunda mukavelesi bitecek futbolculardan birisi.

    Babel ile yönetim arasında ipler koptu!

    Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ve o sezon yaşanan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Babel, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

    Babel ile yönetim arasında ipler koptu!

    Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 31 yaşındaki futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da dikkat çekiyor.

    Babel ile yönetim arasında ipler koptu!

    Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak istediği Hollandalı yıldız, siyah-beyazlıların bu teklifine daha önce sıcak bakarken, kendisine gelen tekliflerin çokluğu nedeniyle fiyat arttırımına gitti.

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