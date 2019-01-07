Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler - Galeri - Fotomaç
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Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 16:08:49
Güncelleme: 16:26:20
Siyah-beyazlıların, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Isimat-Mirin de yer aldı.
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Antalya kampına dün akşam dahil olan Isimat-Mirin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Quaresma yarıda bıraktı
Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden Ricardo Quaresma saha kenarına geldi.
Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti.
Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.