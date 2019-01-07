Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler

Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı takımda ilk antrenmanına çıktı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 16:08:49 Güncelleme: 16:26:20
Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler

Siyah-beyazlıların, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Isimat-Mirin de yer aldı.

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Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler

Antalya kampına dün akşam dahil olan Isimat-Mirin, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler

Quaresma yarıda bıraktı
Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı hisseden Ricardo Quaresma saha kenarına geldi.

Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler

Kısa süreli bir tedavi uygulanan Portekizli futbolcu, bacağına sarılan buzla idmanın bir bölümünü kenardan takip etti.

Antrenmanda Mirin şov! İşte ilk görüntüler

Quaresma idman bitmeden sahadan ayrıldı.

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