Adem Ljajic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, milli takım kampında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolu bırakmak istediği yeri de açıklayan Ljajic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı da geldi...
14 Ekim 2019 Pazartesi 14:14
Güncelleme: 14.10.2019 14:14
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Beşiktaş'ın Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic, geldiği günden beri siyah-beyazlı takımın kendisini büyülediğini belirterek, "Futbolu burada bırakmak isterim." dedi.
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Milli takım kampında bulunan Ljajic, yaptığı açıklamada takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek, ne kendi ne de takım performansından memnun olduğunu dile getirdi.
Ljajic, kazandıkları son AytemizAlanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam." diye konuştu.
Milli arayı Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmak için fırsata çevireceğini kaydeden Ljajic, "Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.
"FUTBOLU BURADA BIRAKMAK İSTERİM"
Kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırma olasılığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Ljajic, "Neden olmasın? İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam. İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim." ifadelerini kullandı.