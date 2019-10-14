Adem Ljajic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Ljajic, kazandıkları son Aytemiz Alanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam." diye konuştu.