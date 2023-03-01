UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak. Temsilcimiz 9 ve 16 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda İspanyol ekibini mağlup ederek çeyrek final hesapları yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da açıklandı. İşte detaylar... (FB HABERİ)
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:00 , Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:13
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori