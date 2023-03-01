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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak. Temsilcimiz 9 ve 16 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarda İspanyol ekibini mağlup ederek çeyrek final hesapları yapıyor. Kritik karşılaşma öncesi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da açıklandı. İşte detaylar... (FB HABERİ)

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori

İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Kanarya, rövanş maçında tur için Kadıköy'de sahaya çıkacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk oranları da belli oldu.

İşte favoriler ve Fenerbahçe'nin oranı;

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori

3.05 - ManU

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı açıklandı! İşte favori

3.60 - Arsenal

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