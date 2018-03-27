A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu yeniden yapılanmaya gideceğini ve gençler üzerinden bir takım kuracağını açıklarken, fotomac.com.tr ekibi olarak sizler için milli takımların yaş ortalaması hakkında bir araştırma yaptık.

Fifa Dünya sıralamasına göre ilk 10'a giren ülkelerin yaş ortalaması ile Türkiye'yi kıyasladık.

Bakalım devlerde gençlik mi ön planda yoksa tecrübe mi?