Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren sarı kırmızılı takımda futbolcular bir bir eksilmeye devam ediyor. Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolculara iki isim daha eklendi.