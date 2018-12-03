Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Galatasaray'da kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi
Galatasaray'da kabus sürüyor... Beşiktaş derbisinde sakat ve cezalı futbolculara iki isim daha eklendi.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 12:03:55
Güncelleme: 12:25:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren sarı kırmızılı takımda futbolcular bir bir eksilmeye devam ediyor. Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolculara iki isim daha eklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek hafta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray yine birçok futbolcudan yoksun sahada olacak.