Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi - Galeri - Fotomaç
03 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray'da kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Galatasaray'da kabus sürüyor... Beşiktaş derbisinde sakat ve cezalı futbolculara iki isim daha eklendi.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 12:03:55 Güncelleme: 12:25:03
Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren sarı kırmızılı takımda futbolcular bir bir eksilmeye devam ediyor. Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da sakat ve cezalı futbolculara iki isim daha eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Gelecek hafta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray yine birçok futbolcudan yoksun sahada olacak.

Cezası devam eden futbolcular

Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Badou Ndiaye: 2 maç cezası kaldı

Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Ryan Donk: 3 maç cezası kaldı

Galatasarayda kabus sürüyor... Kara listeye iki isim daha eklendi

Serdar Aziz: 2 maç cezası kaldı

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