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24 Nisan 2020, Cuma
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Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü binlerce insanın ölümüne neden oldu... Bilim insanları virüs ile savaşını sürdürürken günden güne yeni bilgiler elde edilmeye devam ediyor. Çalışmalarını bu yönde geliştiren bilim insanları corona virüsünün gün gün belirtilerini ortaya çıkarırken ülkemizde de konuyla alakalı ilginç bir olay yaşandı. İşte gündeme bomba gibi düşen haberin detayları...

24 Nisan 2020 Cuma 10:42 Güncelleme: 24.04.2020 11:14
Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...

JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan yeni araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi.

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Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...

Çin'de coronavirüsü tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.

Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...

CORONAVİRÜSÜ İLK BELİRTİLERİ NELER? (GÜN GÜN)
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

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