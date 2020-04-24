Corona virüsü hakkında şok eden olay! 40 gündür evdeydi...

Çin'de coronavirüsü tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.