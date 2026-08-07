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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kazımcan kalacak

Kazımcan kalacak

Süper Lig takımlarından teklifler alan Kazımcan Karataş bu sezon takımda kalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Kazımcan kalacak

Süper Lig takımlarından teklifler alan Kazımcan Karataş bu sezon takımda kalacak. Geçen yıl Başakşehir'e kiralanmayı daha fazla forma şansı bulmak için talep eden Kazımcan, bu yıl ise tamamen forma rekabetinde yer almak istiyor. Bu sezon G.Saray'ın sol beki için Jakobs, Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş birlikte yarışacak.

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