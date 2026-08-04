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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov'un kulübü Lokomotiv Moskova'dan sarı-kırmızılılara transfer yanıtı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

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Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır bir kadro kuracaklarını ve gerekli hamleleri yapacaklarını söyledi.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Bu açıklamanın ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Galatasaray, orta saha için Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u gündemine aldı.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Sarı-kırmızılıların, Rus kulübüne transfer görüşmesi yapmak istediklerini ileten bir yazı gönderdiği aktarıldı.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Lokomotiv Moskova'nın ise bu talebe olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Takvim'in, Rus gazeteci Ivan Karpov'dan derlediği habere göre kulüp görüşmeye sıcak bakmadı.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Lokomotiv Moskova yöneticilerinden Boris Rotenberg'in, Galatasaray'a böyle bir görüşmeyle ilgilenmediklerini bildirdiği ifade edildi.

Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!

Böylece Batrakov transferi için ilk temasın olumlu sonuçlanmadığı iddia edildi.

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