Galatasaray'a Aleksey Batrakov'un transferi için yanıt geldi!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov'un kulübü Lokomotiv Moskova'dan sarı-kırmızılılara transfer yanıtı geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Bu açıklamanın ardından gözler yapılacak transferlere çevrildi.
Galatasaray, orta saha için Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u gündemine aldı.
Sarı-kırmızılıların, Rus kulübüne transfer görüşmesi yapmak istediklerini ileten bir yazı gönderdiği aktarıldı.
Lokomotiv Moskova'nın ise bu talebe olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.
Takvim'in, Rus gazeteci Ivan Karpov'dan derlediği habere göre kulüp görüşmeye sıcak bakmadı.
Lokomotiv Moskova yöneticilerinden Boris Rotenberg'in, Galatasaray'a böyle bir görüşmeyle ilgilenmediklerini bildirdiği ifade edildi.
Böylece Batrakov transferi için ilk temasın olumlu sonuçlanmadığı iddia edildi.
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