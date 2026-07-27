Mutlu yıllar Sarıoğlu

Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızlarından Sabri Sarıoğlu dün 42 yaşına bastı. G.Saray'ın resmi sosyal medya hesabından eski oyuncusu için bir mesaj yayınlanırken şu ifadeler kullanıldı: "G.Saraylı Sabri Sarıoğlu 42 yaşında. İyi ki doğdun kaptan."
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takımın eski yıldızlarından Sabri Sarıoğlu dün 42 yaşına bastı. G.Saray'ın resmi sosyal medya hesabından eski oyuncusu için bir mesaj yayınlanırken şu ifadeler kullanıldı: "G.Saraylı Sabri Sarıoğlu 42 yaşında. İyi ki doğdun kaptan."