Hedefler tuttu

Yeni sezon öncesinde 3 önemli hedef belirleyen G.Saray, bunların ikisinde başarılı oldu. Sezona harika transferler ile başlayan sarı-kırmızılılar, 3 senedir şampiyonluğa uzandığı Süper Lig'e dörtleme yapmak için start vermişti. Okan Buruk'un öğrencileri bitime 1 hafta kala Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste dördüncü toplamda ise 26. şampiyonluğuna uzandı. Diğer sezonlara göre Avrupa'da da büyük hedefler koyan G.Saray yönetimi, son 16 turu için hedef belirlemiş ve prim vaat etmişti.

Devler Ligi'nde son 16'da Liverpool'a elenen G.Saray, hedefine ulaşmış oldu. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.