‘G.Saray ile çok önce anlaştım’

Sezon başında bedelsiz olarak G.Saray'a katılan Leroy Sane, transfer sürecine değindi. Bayern Münih'te sözleşmesi biteceği için birçok kulüple temas kurduğunu belirten Sane, "Ben sezonu bitirmeyi düşünüyordum, ona odaklanmıştım. Abdullah bey daha 6 ay öncesinde bana ulaştı. Aslında o dönem direkt kararımı vermiştim" dedi.