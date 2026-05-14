Icardi Galatasaray’dan gidiyor mu?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği, 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı camianın en çok konuştuğu konu haline geldi. Sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan yıldız golcüyle ilgili hem ayrılık iddiaları hem de yeni sözleşme görüşmeleri eş zamanlı olarak gündemi meşgul ediyor. Galatasaray yönetiminin, tecrübeli golcüye maaşında büyük bir indirime giderek 1+1 yıllık teklif sunduğu öne sürüldü. Antalyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamayan Icardi'nin geleceği hakkındaki tüm senaryoları sizler için derledik. İşte 13 Mayıs 2026 itibarıyla Icardi'nin durumuna dair öne çıkan son bilgiler...

ICARDI GİDİYOR MU?

Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino'yu İstanbul'a davet etmesi başlangıçta "imza" beklentisi yaratsa da, perde arkasındaki gerçeklerin farklı olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Galatasaray yönetimi, yapılacak bu kritik toplantıda Arjantinli golcüye "devam etmeme" kararını resmen iletecek. 3 milyon Euro üzerinden konuşulan 1+1 yıllık formülün, yönetimin genel planlamasıyla uyuşmadığı ve ayrılık sürecinin netleştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

MAURO ICARDI SARI-KIRMIZILI FORMAYA VEDA MI EDİYOR?

Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte tribünleri selamlayan ve duygusal anlar yaşayan Icardi'nin bu tavrı, camia tarafından bir "erken veda" olarak kabul edildi.

YENİ ADRESİ BELLİ Mİ?

Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Icardi'ye olan ilgi kıtalararası boyuta ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Palm City'nin, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için dev bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.

ICARDI'NİN 2025-2026 SEZONU KARNESİ

Tartışmaların odağındaki yıldız golcü, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında istikrarlı bir görüntü çizdi:

Maç Sayısı: 46

Gol: 16

Asist: 3

Skor Katkısı: 19