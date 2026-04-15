Galatasaray'da Okan Buruk'un geleceği belli oldu! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının sorumlusu olarak gösterilen tecrübeli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 10:15
Bu doğrultuda yönetimin sezon sonunda tecrübeli hocayla yollarını ayıracağı iddiaları ortaya atılmıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise tam tersi bir hamlede bulundu.
Okan Buruk'a "Üst üste beşinci şampiyonluğumuza da birlikte yürüyeceğiz" diyen başkan Özbek, bu sözünü havada bırakmayacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, başkan Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak kongrede yeniden aday olacağına aylar önce duyurmuştu.
Takım şampiyonluğa ulaşır ve Dursun Özbek de seçimi kazanırsa ilk iş olarak Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalayacak.
