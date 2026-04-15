Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Mauro Icardı krizinin perde arkası aralanıyor!

Galatasaray'da Mauro Icardı krizinin perde arkası aralanıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile berabere kalması sonrası kriz problemleri gündemi gelmişti. Cimbom'un yıldızı Mauro Icardı'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte yaşanılan krizin perde arkası...(GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürürken Mauro Icardı'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. İddialara göre; Okan Buruk, yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.

HER ŞEY OCAK AYINDA BAŞLADI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un raporu sonrası devre arasında Arjantinli yıldızla yolları ayırmak için düğmeye bastı. Icardi'nin menajeri de 2-3 kulüple görüşme yaptı.

Ancak sosyal medyadaki transfer iddialarına taraftarlar sert tepki koyunca yönetim frene bastı. Mecburen takımda kalan Icardi yaşananlar sonrası adeta kulüple bağlarını kopardı.

İŞTE OKAN BURUK'TAN 9 NUMARA TALEBİ

Tecrübeli hocanın Osimhen'in arkasına genç ve atlet bir 9 numara alınması yönünde rapor da verdiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, yıldız futbolcunun menajerine durumu iletti.

DUYGUSAL OLARAK BİTTİ

Icardi takımda kaldı ancak yaşananlar nedeniyle kulüple bağları kopma noktasına geldi. Ardından Okan Buruk'un Liverpool deplasmanındaki kararı bardağı taşırdı. Kulübe yakın kaynaklara göre artık Tangocu duygusal olarak Galatasaray defterini tamamen kapattı.

ICARDI'NIN SKOR KATKILARI GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Mauro Icardi geldiği 3.5 yıldan bu yana formasını giydiği Cimbom'da tüm kulvarlarda 129 maça çıktı. Tangocu söz konusu karşılaşmalarda 76 gol, 24 asistlik performans sergileyerek 100 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Ancak son dönemdeki tavırları ayrılığın fitilini ateşled

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
Tedesco'dan flaş kariyer kararı! Gelecek sezon...
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: "İsterse öldürsün beni" Zorla bir yerde mi tutuluyordu?
F.Bahçe'den 2 yıldıza kanca! Transfer...
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin...
Son Dakika
G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... G.Saray'da sezon sonu 4 ayrılık! 2'si kesin... 01:04
Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! Liverpool'u deviren PSG yarı finalde! 01:00
Atletico Madrid yarı finalde! Atletico Madrid yarı finalde! 01:00
PFDK sevkleri belli oldu! PFDK sevkleri belli oldu! 01:00
Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş G.Saray itirafı! 01:00
Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! Napoli başkanından gündem olan Osimhen sözleri! 01:00
Daha Eski
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 01:00
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri 01:00
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:00
G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı G.Saray'ın gündemindeydi! Kulübüyle sözleşme uzattı 01:00
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! 01:00
İşte 29. haftanın VAR kayıtları! İşte 29. haftanın VAR kayıtları! 01:00