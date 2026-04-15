Galatasaray'da Mauro Icardı krizinin perde arkası aralanıyor!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile berabere kalması sonrası kriz problemleri gündemi gelmişti. Cimbom'un yıldızı Mauro Icardı'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte yaşanılan krizin perde arkası...(GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
İŞTE OKAN BURUK'TAN 9 NUMARA TALEBİ
Tecrübeli hocanın Osimhen'in arkasına genç ve atlet bir 9 numara alınması yönünde rapor da verdiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, yıldız futbolcunun menajerine durumu iletti.
DUYGUSAL OLARAK BİTTİ
Icardi takımda kaldı ancak yaşananlar nedeniyle kulüple bağları kopma noktasına geldi. Ardından Okan Buruk'un Liverpool deplasmanındaki kararı bardağı taşırdı. Kulübe yakın kaynaklara göre artık Tangocu duygusal olarak Galatasaray defterini tamamen kapattı.
ICARDI'NIN SKOR KATKILARI GÖZ DOLDURUYOR
Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Mauro Icardi geldiği 3.5 yıldan bu yana formasını giydiği Cimbom'da tüm kulvarlarda 129 maça çıktı. Tangocu söz konusu karşılaşmalarda 76 gol, 24 asistlik performans sergileyerek 100 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Ancak son dönemdeki tavırları ayrılığın fitilini ateşled
