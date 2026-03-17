Marciniak görev yapacak

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan G.Saray'ın yarın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre kritik karşılaşmada Polonyalı Szymon Marciniak düdük çalacak. Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olarak gösterilen Marciniak daha önce 3 kez temsilcimizin maçını yönetti. Aslan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.