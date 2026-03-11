Hedef Avrupa'da ilk 5

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki basın mensuplarına verdiği iftarda önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk ile uzun yıllar çalışmak istediklerini ifade eden Özbek, kulübü de Avrupa devlerinin arasına sokmak istediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bu sezon sonunda da aynı başarıyı sağlayacağız. Tabii futbol dediğimiz zaman aklımıza Avrupa'da başarılı olmak geliyor. Florya'dan kaynaklandırdığımız paranın genel kuruldaki aldığımız yetki çerçevesinde kılına dokunmayacağız. Yaklaşık olarak 40-50 milyon dolardan bahsediyorum. STAT gelirimiz 85 milyon euro'yu buluyor. Futbolun desteklediği mağazacılık gelirlerimiz Avrupa klasmanında UEFA'nın yazılı yayınladığı listede klasmana girmiş. Senede bir milyondan fazla forma satan hale gelmişiz. En büyük hedefimiz Galatasaray'ı Avrupa'da ilk 5-10 kulüp arasına sokmak. Emin adımlarla bu hedefe doğru yürüyoruz. İnşallah Okan Buruk uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecektir. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile uzun süredir görüşmüyoruz. Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra kendisiyle bir görüşmemiz olmadı."