Kasa doluyor

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en ses getiren takımı olan G.Saray, başarılarının karşılığını hem sahada alıyor hem de kasasını dolduruyor. Avrupa takımlarının en önemli gelir kaynaklarından birisi olan Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar bugüne kadar katılım ve başarı bonuslarıyla birlikte toplamda 42.5 milyon euro'yu kasasına koydu. İlk maçta 5-2 yendiği Juventus'a rövanşta 2 farklı yenilse bile son 16'ya kalacak olan Aslan, yine kasasını dolduracak.

PARASI ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde 11 milyon euro daha kazanacak ve toplam gelirini 53.5 milyona çıkaracak. Ancak bu gelirin içerisinde RAMS Park'taki hasılat ve maç günü ürün satış rakamları bulunmuyor. Bunlar da eklendiği zaman Osimhen'e ödenen 75 milyon euro'nun karşılığını bir sene de çıkartan G.Saray, eşleşeceği Liverpool ya da Tottenham'ı geçmesi halinde ise rüyalarını süsleyen bir gelirin sahibi olacak. Bu da G.Saray'ın transfer döneminde elini oldukça güçlendirecek.